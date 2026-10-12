Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Langfristige Performance
|
12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,16 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 109,170 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 024,02 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Anteils am 09.10.2026 auf 9,38 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 2,40 Prozent gleich.
Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 204,88 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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