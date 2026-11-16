Consumer Portfolio Services Aktie

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WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

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Lukrativer Consumer Portfolio Services-Einstieg? 16.11.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 16.11.2021 wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,64 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,574 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 9,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,30 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 110,30 USD, was einer positiven Performance von 10,30 Prozent entspricht.

Am Markt war Consumer Portfolio Services jüngst 207,93 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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