NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Consumer Portfolio Services-Anteile bei 9,36 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hat, hat nun 1 068,376 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 10 160,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,60 Prozent vermehrt.

Consumer Portfolio Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 205,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at