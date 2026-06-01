NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Consumer Portfolio Services-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Consumer Portfolio Services-Investment gewesen.

Die Consumer Portfolio Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Consumer Portfolio Services-Papier an diesem Tag 4,92 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,325 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 9,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 100,41 Prozent vermehrt.

Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 212,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at