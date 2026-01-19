Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Consumer Portfolio Services-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,83 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 610,966 Consumer Portfolio Services-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.01.2026 22 715,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,70 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +127,15 Prozent.
Der Consumer Portfolio Services-Wert an der Börse wurde auf 192,28 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
