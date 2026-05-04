Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|Frühe Investition
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Consumer Portfolio Services-Aktie statt. Der Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Anteile betrug an diesem Tag 4,50 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2 222,222 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 088,89 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 01.05.2026 auf 9,49 USD belief. Mit einer Performance von +110,89 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Consumer Portfolio Services einen Börsenwert von 206,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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