Consumer Portfolio Services Aktie

Consumer Portfolio Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

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Rentables Consumer Portfolio Services-Investment? 13.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Consumer Portfolio Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Consumer Portfolio Services-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Consumer Portfolio Services-Aktie an diesem Tag 4,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 272,727 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Consumer Portfolio Services-Papiers auf 8,24 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 727,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 87,27 Prozent angewachsen.

Consumer Portfolio Services wurde am Markt mit 179,46 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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