NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 9,70 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert, befänden sich nun 1 030,928 Consumer Portfolio Services-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 484,54 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Anteils am 06.11.2026 auf 10,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,85 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Consumer Portfolio Services belief sich jüngst auf 222,76 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at