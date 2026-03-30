NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 3 Jahren wurden Consumer Portfolio Services-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 10,93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,149 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,53 USD, da sich der Wert eines Consumer Portfolio Services-Anteils am 27.03.2026 auf 7,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 30,47 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 164,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at