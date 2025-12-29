NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Consumer Portfolio Services-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Consumer Portfolio Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,497 Consumer Portfolio Services-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,13 USD gerechnet, wäre die Investition nun 86,70 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 13,30 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services belief sich zuletzt auf 201,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at