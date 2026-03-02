Consumer Portfolio Services Aktie
WKN: 886210 / ISIN: US2105021008
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor 3 Jahren bedeutet
Am 02.03.2023 wurde das Consumer Portfolio Services-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Consumer Portfolio Services-Aktie bei 11,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 896,861 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.02.2026 gerechnet (8,10 USD), wäre die Investition nun 7 264,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27,35 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services bezifferte sich zuletzt auf 178,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
