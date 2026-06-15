Consumer Portfolio Services Aktie

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WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

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Frühe Investition 15.06.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Consumer Portfolio Services-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Consumer Portfolio Services-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,95 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Consumer Portfolio Services-Aktie investiert hat, hat nun 1 005,025 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 577,89 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 12.06.2026 auf 9,53 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 4,22 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Consumer Portfolio Services bezifferte sich zuletzt auf 206,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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