Consumer Portfolio Services Aktie

WKN: 886210 / ISIN: US2105021008

Consumer Portfolio Services-Anlage im Blick 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Consumer Portfolio Services von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Consumer Portfolio Services-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Consumer Portfolio Services-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Consumer Portfolio Services-Anteile bei 10,36 USD. Bei einem Consumer Portfolio Services-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 965,251 Consumer Portfolio Services-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 982,63 USD, da sich der Wert einer Consumer Portfolio Services-Aktie am 28.11.2025 auf 8,27 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 20,17 Prozent.

Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 182,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

