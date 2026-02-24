NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Corcept Therapeutics-Aktie bei 3,86 USD. Bei einem Corcept Therapeutics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 259,067 Corcept Therapeutics-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 155,44 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 23.02.2026 auf 35,34 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 815,54 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at