NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Corcept Therapeutics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,24 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 190,840 Corcept Therapeutics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 519,08 USD, da sich der Wert einer Corcept Therapeutics-Aktie am 18.05.2026 auf 55,12 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 951,91 Prozent zugenommen.

Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 6,04 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at