Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Corcept Therapeutics-Investmentbeispiel
|
06.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Corcept Therapeutics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Corcept Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 6,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 15,267 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (122,03 USD), wäre das Investment nun 1 863,05 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 763,05 Prozent.
Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 13,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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