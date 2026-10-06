NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Corcept Therapeutics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Corcept Therapeutics-Anteile an diesem Tag bei 6,55 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 15,267 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (122,03 USD), wäre das Investment nun 1 863,05 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 1 763,05 Prozent.

Der Marktwert von Corcept Therapeutics betrug jüngst 13,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at