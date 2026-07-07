Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Profitables Corcept Therapeutics-Investment?
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corcept Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 22,35 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 447,427 Anteilen. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Papiere wären am 06.07.2026 40 988,81 USD wert, da der Schlussstand 91,61 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 309,89 Prozent zugenommen.
Am Markt war Corcept Therapeutics jüngst 9,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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