Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Frühes Investment
|
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Corcept Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,50 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 28,571 Corcept Therapeutics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 303,86 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 26.01.2026 auf 45,64 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1 203,86 Prozent zugenommen.
Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
