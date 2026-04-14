NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Corcept Therapeutics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Corcept Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 22,95 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Corcept Therapeutics-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 435,730 Corcept Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Papiere wären am 13.04.2026 18 867,10 USD wert, da der Schlussstand 43,30 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 88,67 Prozent.

Corcept Therapeutics wurde am Markt mit 4,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at