Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Profitabler Corcept Therapeutics-Einstieg?
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09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 21,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 45,683 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 3 349,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,33 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234,99 Prozent angezogen.
Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 7,81 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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