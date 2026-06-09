Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

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Profitabler Corcept Therapeutics-Einstieg? 09.06.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 21,89 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 45,683 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.06.2026 3 349,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 73,33 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 234,99 Prozent angezogen.

Der Corcept Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 7,81 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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