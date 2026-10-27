NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17,59 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,685 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers auf 87,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 495,31 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 395,31 Prozent angewachsen.

Alle Corcept Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at