Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Profitable Corcept Therapeutics-Investition?
|
01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corcept Therapeutics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Corcept Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 21,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 46,189 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 235,57 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Papiers am 31.08.2026 auf 113,35 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 423,56 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Corcept Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 12,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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