Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Rentabler Corcept Therapeutics-Einstieg?
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit dem Corcept Therapeutics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,863 Corcept Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 832,66 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 06.04.2026 auf 40,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +83,27 Prozent.
Insgesamt war Corcept Therapeutics zuletzt 4,53 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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