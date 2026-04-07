NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Corcept Therapeutics gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit dem Corcept Therapeutics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,29 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,863 Corcept Therapeutics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 832,66 USD, da sich der Wert eines Corcept Therapeutics-Anteils am 06.04.2026 auf 40,85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +83,27 Prozent.

Insgesamt war Corcept Therapeutics zuletzt 4,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at