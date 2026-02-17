NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Corcept Therapeutics-Anteile bei 27,71 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert, befänden sich nun 3,609 Corcept Therapeutics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 39,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 144,24 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,24 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Corcept Therapeutics eine Marktkapitalisierung von 4,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at