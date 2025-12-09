NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Corcept Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.12.2024 wurde das Corcept Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 59,26 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,687 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 82,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 140,03 USD wert. Damit wäre die Investition um 40,03 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Corcept Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 9,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at