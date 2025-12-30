Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Hochrechnung
|
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Corcept Therapeutics-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag 5,14 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Corcept Therapeutics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,455 Corcept Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Papiere wären am 29.12.2025 1 552,92 USD wert, da der Schlussstand 79,82 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 452,92 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich jüngst auf 8,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
