NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Corcept Therapeutics-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag 5,14 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Corcept Therapeutics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,455 Corcept Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Corcept Therapeutics-Papiere wären am 29.12.2025 1 552,92 USD wert, da der Schlussstand 79,82 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 452,92 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Corcept Therapeutics belief sich jüngst auf 8,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at