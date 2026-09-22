Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Lohnende Corcept Therapeutics-Anlage?
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 22.09.2023 wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 31,64 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,606 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 3 595,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 259,54 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 11,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corcept Therapeutics Inc.
Analysen zu Corcept Therapeutics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Corcept Therapeutics Inc.
|101,35
|6,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX nach Rekord stabil -- DAX kaum verändert -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.