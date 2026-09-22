NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corcept Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Corcept Therapeutics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 22.09.2023 wurden Corcept Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Corcept Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 31,64 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 31,606 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 21.09.2026 3 595,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,76 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 259,54 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 11,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at