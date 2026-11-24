Corcept Therapeutics Aktie
WKN: 529882 / ISIN: US2183521028
|Corcept Therapeutics-Anlage
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corcept Therapeutics von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das Corcept Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Corcept Therapeutics-Anteile an diesem Tag 22,46 USD wert. Bei einem Corcept Therapeutics-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,524 Corcept Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 66,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 949,69 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +194,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 7,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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