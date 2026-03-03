NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corcept Therapeutics von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Corcept Therapeutics-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Corcept Therapeutics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Corcept Therapeutics-Aktie an diesem Tag 59,07 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Corcept Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 169,291 Corcept Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 35,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 089,39 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 39,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Corcept Therapeutics belief sich zuletzt auf 3,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at