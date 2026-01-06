Corcept Therapeutics Aktie

Corcept Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 529882 / ISIN: US2183521028

Performance unter der Lupe 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Corcept Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corcept Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Corcept Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Corcept Therapeutics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Corcept Therapeutics-Papier an diesem Tag 51,66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Corcept Therapeutics-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,936 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.01.2026 67,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 32,35 Prozent.

Am Markt war Corcept Therapeutics jüngst 4,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

