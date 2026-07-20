NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Costco Wholesale-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 168,04 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investierten, hätten nun 5,951 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Costco Wholesale-Aktien wären am 17.07.2026 5 599,08 USD wert, da der Schlussstand 940,87 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 459,91 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich jüngst auf 416,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at