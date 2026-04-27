NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 27.04.2016 wurde das Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 151,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,589 Costco Wholesale-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.04.2026 6 662,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 011,15 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 566,24 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 449,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at