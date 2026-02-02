NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Costco Wholesale-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 148,50 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,734 Costco Wholesale-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 331,65 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Papiers am 30.01.2026 auf 940,25 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 533,16 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich jüngst auf 416,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at