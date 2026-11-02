Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Lohnende Costco Wholesale-Anlage? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Costco Wholesale-Aktie an diesem Tag 496,99 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,012 Costco Wholesale-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 036,82 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Anteils am 30.10.2026 auf 1 012,28 USD belief. Damit wäre die Investition 103,68 Prozent mehr wert.

Costco Wholesale erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 449,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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