Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Costco Wholesale-Anlage im Blick
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15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Costco Wholesale-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 383,91 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 26,048 Anteilen. Die gehaltenen Costco Wholesale-Aktien wären am 12.06.2026 25 588,03 USD wert, da der Schlussstand 982,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 155,88 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Costco Wholesale belief sich zuletzt auf 436,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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