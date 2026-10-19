Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Costco Wholesale-Anlage
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Costco Wholesale-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 936,33 USD. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,680 Costco Wholesale-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 563,69 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 16.10.2026 auf 989,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,64 Prozent zugenommen.
Alle Costco Wholesale-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 438,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|885,20
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.