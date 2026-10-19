Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Costco Wholesale-Anlage 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Costco Wholesale von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Costco Wholesale-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Costco Wholesale-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 936,33 USD. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,680 Costco Wholesale-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 563,69 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 16.10.2026 auf 989,11 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,64 Prozent zugenommen.

Alle Costco Wholesale-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 438,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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