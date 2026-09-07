NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Costco Wholesale-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Costco Wholesale-Aktie an diesem Tag bei 459,60 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,758 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 915,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 924,72 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 99,25 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 406,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at