Bei einem frühen Investment in Costco Wholesale-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 22.11.2023 wurde das Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 589,08 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Costco Wholesale-Aktie investiert, befänden sich nun 1,698 Costco Wholesale-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 870,97 USD, da sich der Wert einer Costco Wholesale-Aktie am 20.11.2026 auf 1 102,15 USD belief. Das entspricht einem Plus von 87,10 Prozent.

Am Markt war Costco Wholesale jüngst 485,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at