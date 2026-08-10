NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätte eine Investition in Costco Wholesale von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 10.08.2021 wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 443,03 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,257 Costco Wholesale-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 07.08.2026 auf 947,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 139,40 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 113,94 Prozent.

Der Marktwert von Costco Wholesale betrug jüngst 420,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at