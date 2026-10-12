NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Costco Wholesale-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Costco Wholesale-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 150,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investierten, hätten nun 6,646 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 946,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 293,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 529,35 Prozent gesteigert.

Costco Wholesale markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 418,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at