NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Costco Wholesale-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Costco Wholesale-Aktie bei 487,26 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 2,052 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.03.2026 2 069,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 008,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 106,96 Prozent gesteigert.

Costco Wholesale wurde jüngst mit einem Börsenwert von 449,86 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at