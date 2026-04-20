Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Lukrative Costco Wholesale-Anlage?
|
20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Costco Wholesale-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 371,73 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 0,269 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 268,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 999,89 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 168,98 Prozent angezogen.
Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 444,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Costco Wholesale Corp.
|850,90
|0,27%