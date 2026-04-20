NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Costco Wholesale-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Costco Wholesale-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 371,73 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hat, hat nun 0,269 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.04.2026 268,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 999,89 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 168,98 Prozent angezogen.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 444,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at