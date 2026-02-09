Costco Wholesale Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 09.02.2025 wurde die Costco Wholesale-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Costco Wholesale-Papier bei 1 043,81 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investierten, hätten nun 9,580 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 591,40 USD, da sich der Wert eines Costco Wholesale-Papiers am 06.02.2026 auf 1 001,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,09 Prozent abgenommen.
Zuletzt verbuchte Costco Wholesale einen Börsenwert von 446,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
