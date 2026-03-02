NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Costco Wholesale gewesen.

Costco Wholesale-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers betrug an diesem Tag 152,79 USD. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 65,449 Costco Wholesale-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 1 010,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66 155,51 USD wert. Mit einer Performance von +561,56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Costco Wholesale eine Marktkapitalisierung von 449,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at