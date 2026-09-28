Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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Profitable Costco Wholesale-Anlage? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Costco Wholesale-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 568,63 USD wert. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,586 Costco Wholesale-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 922,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 227,86 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 227,86 USD entspricht einer Performance von +62,28 Prozent.

Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 408,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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