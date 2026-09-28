Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
|Profitable Costco Wholesale-Anlage?
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28.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Costco Wholesale von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Costco Wholesale-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 568,63 USD wert. Bei einem Costco Wholesale-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,586 Costco Wholesale-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Costco Wholesale-Papiers auf 922,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 227,86 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 16 227,86 USD entspricht einer Performance von +62,28 Prozent.
Insgesamt war Costco Wholesale zuletzt 408,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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