NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: Über diese Dividende können sich Costco Wholesale-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Costco Wholesale am 15.01.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,92 USD auszuzahlen. Damit wurde die Costco Wholesale-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 12,84 Prozent aufgebessert. 2,18 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Damit wurde die Costco Wholesale-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 75,85 Prozent verkleinert.

Costco Wholesale- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte die Costco Wholesale-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 956,75 USD. Costco Wholesale weist für 2025 eine Dividendenrendite von 0,52 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 0,49 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite

Innerhalb von 1 Jahr hat der Aktienkurs von Costco Wholesale via NASDAQ 4,02 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 4,08 Prozent stärker zugelegt als der Costco Wholesale-Kurs.

Costco Wholesale-Dividendenausblick

Für 2027 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 5,83 USD aus. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0,63 Prozent hinzugewinnen.

Costco Wholesale-Kerndaten

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Costco Wholesale beträgt aktuell 421,783 Mrd. USD. Das KGV von Costco Wholesale beträgt aktuell 51,81. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Costco Wholesale einen Umsatz von 275,235 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 18,21 USD.

Redaktion finanzen.at