NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Covenant Transport-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Covenant Transport-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Covenant Transport-Aktie an diesem Tag bei 9,80 USD. Bei einem Covenant Transport-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,204 Covenant Transport-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 344,90 USD, da sich der Wert eines Covenant Transport-Papiers am 18.09.2026 auf 33,80 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 244,90 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich zuletzt auf 857,32 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at