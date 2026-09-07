Covenant Transport Aktie

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WKN: 893229 / ISIN: US22284P1057

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Covenant Transport-Investment 07.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Covenant Transport-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Covenant Transport-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Covenant Transport-Papiers betrug an diesem Tag 23,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 41,762 Covenant Transport-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 463,77 USD, da sich der Wert einer Covenant Transport-Aktie am 04.09.2026 auf 35,05 USD belief. Mit einer Performance von +46,38 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Covenant Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 890,33 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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