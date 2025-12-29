NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Covenant Transport-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Covenant Transport eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Covenant Transport-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Covenant Transport-Aktie bei 17,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Covenant Transport-Papier investiert hätte, hätte er nun 560,224 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.12.2025 auf 22,43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 565,83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,66 Prozent.

Der Börsenwert von Covenant Transport belief sich zuletzt auf 562,09 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at