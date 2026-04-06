NASDAQ Composite Index-Wert Covenant Transport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Covenant Transport von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Covenant Transport-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Covenant Transport-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Covenant Transport-Aktie bei 11,55 USD. Bei einem Covenant Transport-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,658 Covenant Transport-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.04.2026 243,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28,15 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 143,72 Prozent zugenommen.

Covenant Transport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 708,29 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at